Netflix, ulteriore novità sul password sharing: più semplice trasferire i profili

Sembra proprio che si tratti di un periodo non di poco conto per il mondo dei servizi di streaming. In seguito alla rimozione del piano Base di Netflix in Canada, è giunto il momento di soffermarsi nuovamente sulla questione password sharing. Il crackdown relativo a quest'ultimo fenomeno sta infatti continuando e c'è una novità.

A tal proposito, come riportato anche da 9to5Mac e TechCrunch, nonché come ufficializzato direttamente mediante un aggiornamento di un post sul blog ufficiale di Netflix legato alla giornata dell'11 luglio 2023, "gli abbonati di tutto il mondo possono ora trasferire il proprio profilo a un account diverso". In parole povere, come ricordato anche da The Verge, potrebbe trattarsi dell'occasione giusta per spostare il vostro profilo Netflix dall'account dell'ex partner a quello del nuovo partner.

A cosa si fa riferimento nello specifico? Essenzialmente, gli utenti possono ora trasferire la cronologia dei contenuti visualizzati e i relativi consigli in un nuovo account già esistente. Di mezzo ci sono anche i giochi e la lista personale. Quasi superfluo affermare che il tutto è legato al recente crackdown del password sharing di Netflix, che chiaramente sta comportando un po' di "divisione" nella gestione dei profili degli utenti coinvolti.

Va detto che in precedenza Netflix consentiva di fare questo solo verso account appena creati, cosa che poteva portare un po' di "grattacapi" a coloro che disponevano già di un profilo inattivo sulla piattaforma di streaming. Insomma, adesso è tutto più semplice in questo contesto.