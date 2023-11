Netflix, novità per il piano con pubblicità: arrivano spot più brevi, 1080p ed i download

Mentre nella giornata di ieri Disney+ ha lanciato il piano con pubblicità in Italia, Netflix ha celebrato un anno di questo modello con sottoscrizione annunciando una serie di novità molto interessanti che arriveranno prossimamente per gli abbonati.

In un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, dove Netflix annuncia di aver raggiunto 15 milioni di utenti attivi a livello globale al mese, la società delinea quelle che saranno le prossime novità in arrivo per gli utenti abbonati al piano con pubblicità.

Dopo aver iniziato con spot da 15 e 30 secondi, infatti, Netflix ha annuncia che ora sarà in grado di proporre annunci da 10, 20 e 60 secondi in tutto i mondo, offrendo ai clienti diversi formati tra cui scegliere.

Ma non è tutto, perchè nelle prossime settimane arriveranno delle importanti novità per gli abbonati al piano con pubblicità. Nella fattispecie, Netflix fa riferimento alla risoluzione 1080p, la possibilità di effettuare due streaming in simultanea e soprattutto i download. “Tutti gli abbonati del piano con pubblicità ora potranno scaricare le loro serie e i loro film preferiti. Ciò rende Netflix l'unico servizio di streaming con pubblicità a offrire i download” rivendica Netflix nel comunicato. Anche altre piattaforme seguiranno lo stesso esempio della compagnia?