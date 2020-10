Netflix, novità: una tanto utile quanto semplice e una che guarda al futuro

Dopo il rumor relativo al possibile rincaro del servizio, torniamo a parlare di novità in casa Netflix. Questa volta non si parla però di prezzi, bensì di funzionalità che potrebbero fare felici un bel po' di utenti. Più precisamente, nelle ultime ore sono emerse due possibilità interessanti.

La prima funzionalità ha fatto il giro un po' di tutti i social network, stando anche a quando riportato da The Verge e come potete vedere, ad esempio, nel video pubblicato su TikTok da deathtodaniel_. La feature riguarda la possibilità di togliere il reminder che chiede all'utente se sta ancora guardando dopo aver visto tre episodi di una serie TV di fila. Si tratta sicuramente di un promemoria utile, dato che qualcuno potrebbe addormentarsi davanti al televisore, ma quest'ultimo potrebbe anche "scocciare" dopo un po' e per questo motivo Netflix sta testando una funzionalità che permette di disattivare il reminder alla sua prima comparsa. Sicuramente è una feature molto semplice, ma i social network la stanno elogiando e sono in molti a sperare che questa utile funzione arrivi presto per tutti.

Passando alla seconda funzionalità che ha fatto parlare di sé nel corso delle ultime ore, sembra che l'azienda di Reed Hastings stia testando una nuova sezione chiamata "Worth the Wait" ("valgono l'attesa"), stando anche a quanto riportato da Engadget. Quest'ultima compare sotto forma di riga nella versione per TV dell'app di Netflix e mostrerebbe i contenuti in arrivo su Netflix in un periodo che va dai 15 ai 365 giorni successivi al momento in cui l'utente ha effettuato l'accesso. Non manca, inoltre, la possibilità di impostare un promemoria, in modo da farsi avvisare quando un contenuto diventerà effettivamente disponibile. Insomma, anche in questo caso si tratta di una feature che potrebbe risultare utile.