Netflix: nuova ondata di certificazioni HDR per questi smartphone

Dopo avervi parlato del rilascio di una nuova feature per lo streaming con audio di qualità professionale, Netflix ha rilasciato un nuovo importante aggiornamento, andando ad aggiungere un'infornata di nuovi device alla lista dei dispositivi che supportano la riproduzione di contenuti con HDR.

Il nome più altisonante è quello del nuovo Samsung Galaxy S21 5G, la cui presenza appare scontata dal momento che era già in grado di riprodurre contenuti in alta definizione, ma questo tassello permetterà senza dubbio di aggiungere valore alla fruizione dei contenuti sulla piattaforma.

I nuovi device che ora supportano ufficialmente l'HDR sono:

OPPO Reno 4 Pro;

Samsung Galaxy S21 5G;

Samsung Galaxy S21 + 5G;

Samsung Galaxy s21 Ultra 5G;

TCL 20 5G.

Premesso che la modalità di streaming in HDR è disponibile solo in seguito alla sottoscrizione di un piano Premium, sarà necessario soddisfare anche un altro requisito per la fruizione di contenuti in questa modalità, ovvero una velocità della connessione in download di almeno 25 Mbps con qualità dello streaming impostata su Alta, direttamente in app.

Oltre ai dispositivi con supporto all'HDR, Netflix ha anche aggiornato la lista dei dispositivi che supportano lo streaming ad alta risoluzione, inserendo numerosi device OPPO:

OPPO A73;

OPPO A93;

OPPO F17;

OPPO F17 Pro;

OPPO Reno 4;

OPPO Reno 4 F;

OPPO Reno 4 Lite;

OPPO Reno 4 5G;

OPPO Reno 4 Pro 5G.

La lista completa dei dispositivi che supportano lo streaming video in HD e HDR è consultabile a questa pagina.