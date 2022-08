Netflix, nuove informazioni sull'abbonamento economico: niente pubblicità per alcuni film

Emergono nuove informazioni sull’abbonamento con pubblicità che Netflix si sta apprestando a lanciare. Secondo quanto emerso ed affermato da Bloomberg, la piattaforma di streaming potrebbe tagliare gli spot pubblicitari dai film originali più recenti, ma anche da alcuni programmi per bambini.

L’agenzia di stampa riferisce che Netflix potrebbe scegliere di non pubblicare annunci pubblicitari nei film appena distribuiti, per poi aggiungerli in un secondo momento. Non è chiaro però quanto tempo dovrà passare, però, e Bloomberg nota che questa decisione potrebbe essere presa per alleviare alcune delle preoccupazioni che i registri avrebbero espresso: per molti, infatti, la presenza di spot nei propri lavori è visto come un tentativo di sminuire quanto fatto.

Interessante anche notare come anche la programmazione per i più piccoli non mostrerà alcuno spot, proprio come avviene con Disney Plus, e lo stesso potrebbe valere anche per i contenuti prodotti dagli studi esterni. Molti di questi infatti potrebbero non consentire a Netflix di pubblicare annunci durante determinati spettacoli o film concessi in licenza. Tuttavia, il servizio di streaming potrebbe aggirare queste restrizioni mostrando le pubblicità prima o dopo i programmi.

The Verge riferisce che alcune delle licenze acquistate da Netflix non coprono la riproduzione di contenuti con la pubblicità, e la società americana potrebbe trovarsi costretta a pagare un extra.

Qualche giorno fa, intanto, è emerso che Netflix non consentirà il download dei contenuti sugli abbonamenti con pubblicità.