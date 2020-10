Netflix in offerta a metà prezzo in Italia a poche ore dal Prime Day

A poche ore dall'inizio dell'atteso evento Prime Day di Amazon, che partirà dalla mezzanotte e continuerà fino al 14 ottobre 2020, Netflix ha lanciato un'offerta interessante riguardante l'Italia. Il tempismo sembra essere tutt'altro che casuale, visto che siamo in "clima di sconti".

In ogni caso, come potete vedere sul sito ufficiale italiano di Netflix, l'azienda di Reed Hastings permette ora ai nuovi utenti di sottoscrivere un abbonamento scontato del 50% per i primi due mesi. Per usufruire della promozione, è necessario inserire il proprio indirizzo e-mail e procedere alla creazione guidata dell'account, seguendo le indicazioni fornite dal portale ufficiale di Netflix.

Ribadiamo il fatto che solamente i nuovi abbonati possono usufruire della promozione, come scritto esplicitamente sul sito Web ufficiale italiano della società di Reed Hastings (potete vederlo anche tramite lo screenshot presente in calce alla notizia, dato che c'è la scritta "Solo i nuovi abbonati hanno diritto a questa offerta").

Vi ricordiamo che i piani proposti da Netflix in Italia sono tre: Base, Standard e Premium. Il primo consente di guardare i contenuti su un solo schermo a risoluzione 480p e costa 7,99 euro al mese, mentre il secondo consente la visione in contemporanea fino a due schermi a risoluzione 1080p a un prezzo pari a 11,99 euro al mese. La sottoscrizione Premium costa invece 15,99 euro al mese e permette la visione di contenuti in 4K HDR su fino a quattro schermi contemporaneamente. Ovviamente, i prezzi riportati sono quelli di base, senza sconto applicato.