Netflix, oggi su Instagram il gioco social 'The Black Game' ispirato a Bandersnatch

Netflix lo aveva preannunciato già negli scorsi giorni, e finalmente è arrivata l'ora di The Black Game, un nuovo gioco social che la piattaforma di streaming terrà nella giornata di oggi 16 Gennaio nelle Storie dell'account ufficiale.

Il funzionamento del gioco è ispirato al film di Black Mirror, Bandersnatch, passato alla storia come il primo interattivo pubblicato sulla piattaforma e che ha dato agli utenti la possibilità di controllare il protagonista e compiere scelte che poi hanno influito sul finale.

Fondamentalmente il principio è lo stesso, ma quello che cambia è il modo per votare. Netflix lo ha definito un esperimento che si protrarrà per tutta la giornata e si baserà sui sondaggi delle storie di Instagram, attraverso cui gli utenti potranno effettuare delle scelte.

Protagonista della storia è Pierpaolo, che per tutta la giornata di oggi sarà controllato dai follower dell'account Instagram italiano. Netflix proporrà vari sondaggi nel corso di tutta la giornata. Ognuno di questi avrà una scadenza, ed al termine del countdown l'opzione con la percentuale più alta di voti decreterà le sorti del protagonista e della sua storia, passando per il cibo che dovrà mangiare, il vestiario ed i posti in cui si dovrà recare.

Netflix invita gli utenti a tenere le antenne belle dritte e cercare i vari easter egg.