Ecco Netflix Party: l'estensione per Chrome che vi fa vedere Netflix insieme agli amici

In questo difficile periodo d'isolamento, sono tanti gli utenti che si stanno affidando a Netflix, Prime Video e simili per trascorrere le proprie giornate. Se però soffrite di solitudine, e volete guardare un film o una serie tv sulla piattaforma di Reed Hastings insieme ai vostri amici, in soccorso arriva un'estensione gratuita per Chrome.

Si chiama Netflix Party e può essere scaricata attraverso questo indirizzo. Attenzione però: funziona solo col coloro che hanno sottoscritto un regolare abbonamento al servizio.

Come si legge sul sito ufficiale, però, non si tratta di un'estensione nuova, rilasciata in questo momento di difficoltà per tutti. Netflix Party è infatti già presente da anni sul web e, come si legge nella descrizione, si tratta di un plugin che "sincronizza la riproduzione video e aggiunge una chat di gruppo", per commentarli con gli amici.

Negli ultimi giorni il plugin è diventato virale ed evidentemente un sacco di persone sono corse a scaricarla per trascorrere in compagnia, seppur virtuale, qualche ora.

Il funzionamento è molto semplice: basta installarla sul browser, iniziare la riproduzione di una serie tv o un film, e quindi avviarla. A questo punto il plugin provvederà ad in inviare un URL da inviare alle persone che si intende invitare. Questi non dovranno fare altro che clickare sul collegamento.