Netflix, passo indietro sullo stop alla condivisione password? Rimossi alcuni riferimenti

Sono passati pochi giorni dalla pubblicazione sul sito web italiano delle FAQ relative allo stop alla condivisione password di Netflix, ed alcune modifiche notate dai colleghi di The Verge sulla versione americana della pagina sono state apportate anche in Italia.

Come abbiamo indicato nella notizia di qualche giorno fa, Netflix in una FAQ faceva riferimento alla necessità di effettuare un accesso almeno una volta ogni 31 giorni dalla rete WiFi della posizione principale per evitare il blocco dell’account. Nella risposta si leggeva che “per avere accesso ininterrotto a Netflix, collegati al Wi-Fi della tua posizione principale, apri l’app o il sito web di Netflix e guarda qualcosa almeno una volta ogni 31 giorni. In questo modo, confermi che il dispositivo è attendibile per guardare Netflix, anche quando sei lontano dalla posizione principale” .

Ebbene, collegandovi alla pagina dedicata alla condivisione dell’account Netflix, questa FAQ non è più presente.

Da Netflix a The Verge è arrivata una dichiarazione ha affermato che ancora non sono stabilite in maniera definitiva le regole per reprimere il password sharing, e maggiori informazioni saranno diffuse solo più avanti. Evidentemente ciò riguarderà anche l’Italia.

Nella giornata di ieri, Netflix ha annunciato tante novità per l’abbonamento Premium, che si è arricchito con l’audio spaziale ed un nuovo limite per il numero di dispositivi da cui effettuare il download.