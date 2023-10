Netflix pensa al nuovo rincaro in arrivo: aumento prezzi anche in Italia?

In seguito alla questione dello stop alla condivisione password di Netflix, è giunto il momento di tornare a fare riferimento a novità relative al popolare servizio di streaming. Sembra infatti che l'azienda stia pensando a un nuovo rincaro, perlomeno stando a quanto indicato da diverse fonti importanti.

Ci ha pensato infatti direttamente il Wall Street Journal a lanciare l'indiscrezione, che è poi stata riportata, nella giornata del 3 ottobre 2023, anche da portali come The Verge. In parole povere, la piattaforma sarebbe intenzionata ad aumentare i prezzi a partire da Stati Uniti d'America e Canada, anche se il rincaro potrebbe estendersi ad altri Paesi, Italia compresa, in futuro.

Secondo le fonti, i piani di Netflix sarebbero quelli di annunciare il rincaro pochi mesi dopo che lo sciopero degli attori di Hollywood sarà terminato. Il "countdown" potrebbe insomma partire tra poche settimane. Il Wall Street Journal fa riferimento a un incremento dei costi dei piani di Netflix in "diversi mercati a livello globale".

Non è però chiaro, al momento attuale, quali sarebbero i nuovi prezzi di abbonamento alla piattaforma di streaming, così come ricordiamo che per ora non ci sono annunci ufficiali da parte di Netflix. Per quanto le fonti coinvolte siano importanti, è giusto dunque prendere quanto emerso con la dovuta cautela, attendendo eventuali maggiori dettagli da Netflix stessa. Cosa accadrà in questo campo? Staremo a vedere.