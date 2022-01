Netflix, perché i prezzi sono aumentati a più riprese? L'analisi degli esperti

Il più recente incremento dei prezzi di Netflix negli USA non è di certo passato inosservato, come d'altronde sempre accade. Questo ha portato alcuni esperti a chiedersi il motivo per cui i prezzi degli abbonamenti del popolare servizio di streaming sono stati aumentati a più riprese nel corso degli anni.

Stando all'indagine condotta da The Verge, la causa sarebbe da ricercarsi nelle sempre maggiori difficoltà da parte di Netflix nel crescere in termini di business. Invitandovi a consultare la fonte per approfondire la questione in modo integrale, cerchiamo di farvi un "riassunto" in merito a quanto emerso dalle ricerche. In parole povere, da una parte ci sarebbero delle opportunità di crescita bloccate e dall'altra farebbero capolino le ingenti spese della piattaforma per mettere a disposizione degli utenti nuove produzioni (tenendo bene a mente anche la concorrenza legata agli altri servizi di streaming).

Paul Erickson (direttore della ricerca della società Parks Associates), interpellato da The Verge per analizzare la situazione, ha dichiarato: "Stanno proseguendo tutto sommato bene, ma continueranno a rafforzare la loro situazione economica col passare del tempo. [...] Essenzialmente il modo in cui fanno ciò è il seguente: piccole variazioni di prezzo incrementali nel tempo. Sanno che il loro servizio è ben radicato e che i clienti sono fedeli a quest'ultimo, quindi dal loro punto di vista pensano che questo non influirà sui loro abbonati".

Michael Pachter, amministratore delegato della società Wedbush Securities, ha lasciato intendere ai microfoni di The Verge che questo approccio funziona. Secondo Pachter, il consumatore che utilizza Netflix ogni giorno ritiene probabilmente che il servizio disponga di un buon rapporto qualità/prezzo e dunque non fa troppo caso ai piccoli aumenti. Per il resto, nemmeno Erickson "colpevolizza" Netflix: "I soldi devono venire da qualche parte. Una società può ripagare il proprio debito e raggiungere una vera redditività solo mediante denaro contante".

D'altronde, la crescita degli abbonati Netflix nel 2021 è stata la più bassa dal 2015, nonostante l'uscita di un successo globale come Squid Game. Questo lascia intendere che in futuro potrebbero arrivare altri piccoli incrementi del prezzo degli abbonamenti Netflix, in quanto semplicemente, stando agli esperti citati, si tratterebbe di un metodo da parte della piattaforma per continuare a mantenere elevata l'asticella (con l'azienda di Reed Hastings che sarebbe ben conscia della sua importanza per il mercato dello streaming e dunque di "potersi permettere" aumenti di questo tipo).