Netflix, piano Base con pubblicità disponibile in Italia: come funziona

Avevamo già avvertito mediante queste pagine dell'arrivo del piano Base con pubblicità di Netflix, ma adesso che è scoccata "l'ora X" è arrivato il momento di approfondire qual è l'offerta dell'abbonamento low cost.

Ebbene, la sottoscrizione chiamata "Base con pubblicità" è disponibile nel nostro Paese da qualche ora (il "momento clou" erano le ore 17 del 3 novembre 2022) e il lancio ha portato con sé ulteriori informazioni in merito a quanto proposto a 5,49 euro al mese.

A tal proposito, sapevamo già che questo abbonamento non consente di effettuare il download dei titoli, nonché che è previsto il supporto a un singolo dispositivo alla volta per la visione 720p dei contenuti. Ci sono poi circa 4 minuti di pubblicità per ora, che non è chiaramente possibile saltare o "mandare avanti velocemente", come spiegato anche nelle linee guida ufficiali di Netflix (gli ad si possono però mettere in pausa, mentre da notare il fatto che è stato scelto di non mostrare pubblicità sui profili Bambini). In ogni caso, gli spot durano al massimo 30 secondi e vengono riprodotti prima e durante la riproduzione.

La questione che ha tenuto banco nelle ore precedenti al lancio è stata tuttavia quella relativa alle limitazioni del catalogo, dovute alle licenze. A tal proposito, è stato deciso di contrassegnare i titoli non disponibili con l'icona del lucchetto (per accedere al catalogo completo di Netflix viene richiesto di passare a un piano superiore). Per il momento, però, Netflix non ha rilasciato una lista completa dei titoli limitati per il nostro Paese e dunque saranno gli abbonati a scoprire gradualmente il tutto (considerando anche che il passaggio da un piano all'altro può richiedere un po' di tempo, dato che bisogna attendere che la precedente sottoscrizione giunga al termine).