Netflix, piano low cost tra poche ore: quali contenuti mancheranno? I primi dettagli

Ormai è da un po' di tempo che gli appassionati sono a conoscenza dell'arrivo del piano economico con pubblicità di Netflix, ma adesso è giunto il "momento clou". Infatti, sono poche le ore che ci separano dall'effettivo lancio della nuova sottoscrizione in Italia (e non solo).

Per intenderci, il piano "Base con pubblicità" di Netflix, dal costo di 5,49 euro al mese, approderà, per quel che concerne il nostro Paese, alle ore 17 del 3 novembre 2022. Al momento della pubblicazione di questa notizia, siamo dunque "agli sgoccioli". Eppure, come riportato da 9to5Mac e Wall Street Journal, sembrerebbe che Netflix non sia riuscita a convincere esattamente tutti.

Infatti, secondo alcune indiscrezioni emerse online, non sarebbero ancora stati trovati gli accordi con cinque grandi studi per quel che riguarda i contenuti. In parole povere, l'abbonamento in arrivo nella giornata del 3 novembre 2022, che ricordiamo offre una qualità video 720p e circa 4 o 5 minuti di pubblicità per ogni ora, potrebbe vedere limitazioni non di poco conto a livello di titoli disponibili.

D'altronde, è già stato annunciato a livello ufficiale che non ci sarà l'intero catalogo, in quanto un non meglio specificato limitato numero di film e programmi verrà "tagliato" per via di "restrizioni legate alle licenze". Proprio qui si insinuano i rumor, che lasciano intendere che per ora Disney, Sony Pictures, NBCUniversal, Warner Bros e Lions Gate Entertainment potrebbero non salire a bordo.

Tirando le somme, potrebbero dunque mancare all'appello contenuti come Breaking Bad, The Crown e Cobra Kai, giusto per fare degli esempi. Per il resto, ricordiamo che il piano "Base con pubblicità" ha una limitazione ulteriore, ovvero l'impossibilità di effettuare il download dei titoli. Come andrà questa sottoscrizione? Staremo a vedere: il lancio non è poi così lontano.