Netflix, il piano Ultra è disponibile in Italia sul sito ufficiale: i dettagli del test

Grazie alle segnalazioni online, siamo venuti a conoscenza del fatto che sul sito ufficiale di Netflix è comparsa l'opzione per sottoscrivere un piano di abbonamento anche in versione "Ultra". Sembra, però, che si tratti di un test.

In particolare, quest'ultimo consente l'accesso a 4 schermi, con tanto "audio di altissima qualità" e HDR a disposizione. Il tutto al costo di 16,99 euro al mese, come potete vedere nello screenshot presente qui sotto. Al momento in cui scriviamo, il tutto è ancora disponibile, ma alcune fonti sostengono si tratti solamente di un test. Fatto sta che l'opzione c'è e Netflix non ha ancora commentato in via ufficiale il tutto. Insomma, attendiamo ulteriori informazioni da parte della società di Reed Hastings, che non dovrebbero tardare ad arrivare.

[AGGIORNAMENTO]: La società ha contattato i colleghi di HDBlog scrivendo quanto segue: "In Netflix testiamo continuamente novità e questi test variano tipicamente nel tempo. In questo caso stiamo testando piccole differenze relative ai prezzi e alle funzioni per comprendere meglio il valore che i consumatori attribuiscono a Netflix. Non tutti vedranno questi test e potremmo anche non offrire mai specifici elementi contenuti in questo test ai nostri utenti". Tuttavia, il piano risulta ancora essere disponibile per alcuni utenti tramite questo link.