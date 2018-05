Netflix porta la riproduzione di contenuti in HDR anche su Xperia XZ2, Mate 10 Pro e P20

Netflix continua ad ampliare la lista dei dispositivi mobile che supportano la riproduzione di contenuti in HDR. Nella giornata di ieri, attraverso un annuncio pubblicato sul proprio sito web ufficiale, ha annunciato tre new entry nella lista degli smartphone in grado di fornire l'innovativa esperienza video.

Si tratta del Sony Xperia XZ2, Huawei Meta 10 Pro ed Huawei P20. E' probabile che, con la dicitura "P20", Netflix si riferisca anche al P20 Pro, ma almeno al momento ancora non abbiamo indicazioni a riguardo.

La lista completa, a seguito dell'aggiornamento, quindi è la seguente:

Huawei Mate 10 Pro

Huawei P20

LG V30

Razer Phone

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Tab S3

Samsung Galaxy S9

Sony Xperia XZ Premium

Sony Xperia XZ1

Sony Xperia XZ2

Discorso diverso per i dispositivi che possono fornire l'esperienza Dolby Vision. In questo caso la lista è limitata solo all'LG G6.

Chiaramente, la riproduzione di contenuti in HDR e Dolby Vision è disponibile solo sui contenuti che offrono lo standard. E' anche richiesta la sottoscrizione dell'abbonamento Premium da 13,99 Euro al mese, che consente anche di guardare Netflix su quattro dispositivi diversi in contemporanea, in 4K.

Netflix quindi continua a puntare sull'HDR, ma alla lista mancano ancora molti smartphone top di gamma. La speranza è che presto il numero cresca ulteriormente, per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti che posseggono un dispositivo in grado di supportare lo standard.