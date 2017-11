Netflix porta la riproduzione dei contenuti in 4K su Comcast Xfinity X1

ha implementato il supporto allo streaming in 4K sul set-top.box di Comcast, lo. Ciò vuol dire che i possessori del dispositivo che dispongono l’abbonamento di livello più alto alla piattaforma di streaming potranno effettuare la riproduzione dei contenuti in 4K sui televisori e dispositivi che lo supportano.

Prima di questo annuncio, Netflix aveva già implementato lo streaming in 4K sulla maggior parte dei dispositivi, tra cui l’Apple TV, l’Amazon Fire TV, Chromecast Ultra, Roku, Sony TV ed altri ancora.

Il tempismo dell’annuncio, inoltre, non sarebbe casuale, ed arriva proprio nel momento in cui è stata da poco pubblicata la seconda stagione di Stranger Things, e quando è stato annunciato che la sesta stagione di House of Cards sarà l’ultima, a seguito della vicenda che ha coinvolto il protagonista Kevin Spacey. Inoltre, di recente Netflix ha anche aumentato i prezzi degli abbonamenti, la cui sottoscrizione che supporta il 4K è passata da 11,99 a 13,99 Dollari al mese.