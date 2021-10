Netflix, posso bloccare solo una Serie TV o un Film? Ecco come fare

Di recente abbiamo spiegato nel dettaglio come impostare il Parental Control su Netflix, uno strumento quanto mai importante vista la mole di contenuti presenti sulla piattaforma adatti solo a un pubblico adulto.

Alcuni dei contenuti più crudi pubblicati su Netflix hanno fatto sollevare dei veri casi mediatici nel tempo, con posizioni talvolta tanto estreme da richiedere a gran voce la rimozione degli stessi dalla piattaforma. Uno dei casi più chiacchierati al momento è senza dubbio costituito dall'enorme successo di Squid Game.

Tra l'altro, spesso molti contenuti vengono certificati come adatti a soglie di età a volte giudicate a maglie troppo larghe, come per esempio alcune delle Serie TV più in voga su Netflix, la cui visione è consigliata a un pubblico di età superiore ai 14 anni.

Senza entrare troppo in questioni più etiche che tecniche, in questa breve guida proveremo a illustrare i passaggi fondamentali per bloccare un singolo titolo sulla piattaforma, in modo tale da farlo scomparire dal catalogo nonostante le limitazioni per età del Parental Control ne consentano la presenza tra i risultati.

Ebbene, per farlo occorre entrare nella propria area personale di Netflix. Per accedere a questa schermata, dall'applicazione per smartphone bisognerà premere sull'icona corrispondente al nostro profilo, che trovate nella Home Page di Netflix nell'angolo in alto a destra.

Entrati in quest'area, sarà necessario cliccare sulla voce "Account". A questo punto si aprirà una schermata di Chrome (oppure della vostra app predefinita per la navigazione su internet) e tra le opzioni, nella parte in bassa della schermata, troverete anche i nomi dei profili.

A questo punto dobbiamo selezionare la freccetta grigia accanto al nome dove desideriamo apportare la modifica. Tra le varie voci dobbiamo cercare e selezionare "Limitazioni di visualizzazione". In questa sezione, oltre a poter impostare il Parental Control per età, è presente anche un box di ricerca. In questo box non dovremo fare altro che inserire il titolo del contenuto che desideriamo bloccare e il gioco è fatto. Da questo momento, sul profilo Netflix modificato non apparirà più il Film o la Serie TV che non desiderate far vedere ai vostri figli.