Netflix premia il binge watching con episodi senza pubblicità

Certo, sono già state annunciate novità importanti per il piano con pubblicità di Netflix, dagli spot più brevi all'arrivo dei download, ma vale la pena soffermarsi anche su un altro aspetto ufficializzato dalla piattaforma. Infatti, si stanno essenzialmente introducendo delle "ricompense" per il binge watching delle serie TV.

In che senso? Come fatto notare anche da The Verge ed Engadget, nel comunicato stampa di Netflix datato 1 novembre 2023, riguardante il "primo compleanno" del piano con pubblicità della piattaforma di streaming, si legge: "a partire dal primo trimestre del 2024, i nostri inserzionisti in tutto il mondo saranno in grado di utilizzare il nostro nuovo formato di pubblicità "Binge" (nome provvisorio) basato sulla preferenza degli spettatori di guardare vari episodi uno dopo l'altro".

Come funzionerà? È la stessa Netflix a fornire anticipazioni: "dopo aver visto tre episodi consecutivi, gli abbonati avranno l'opportunità di guardare il quarto senza pubblicità". Insomma, in un messaggio rivolto agli inserzionisti, Netflix ha confermato il prossimo arrivo di nuove modalità potenzialmente in grado di spingere il business pubblicitario.

Tuttavia, quella indicata rappresenta una novità non di poco conto anche per i clienti, visto che di fatto il formato di pubblicità "Binge", come si evince dal nome, di fatto premia il binge watching proponendo episodi senza pubblicità a chi guarda almeno quattro puntate di una serie TV di seguito. Come verrà recepita la novità? Staremo a vedere.