Smentita - Netflix si prende la Ligue 1: rivoluzione per i diritti TV in Francia - Aggiornata

Aggiornamento ore 20:11 30/07/2020: Notizia smentita. In Francia è stato lanciato un bundle che comprende le sottoscrizioni a TELEFOOT e Netflix, che sarà disponibile dal 17 agosto 2020. Tuttavia, questo non significa che quest'ultima piattaforma trasmetta le partite, dato che è la prima a farlo. Insomma, a quanto pare le fonti hanno "travisato".

Notizia originale (smentita): Gli abbonati francesi di Netflixpossono gioire: dalla prossima stagione ci sarà un altro modo per vedere la Ligue 1 in streaming. Infatti, a quanto pare, il colosso di Reed Hastings ha messo le mani anche su questo business.



In particolare, stando anche a quanto riportato da Gazzetta (la fonte originale è il quotidiano sportivo francese L'Équipe), in Francia i clienti di Netflix potranno decidere di pagare 5 euro in più al mese per guardare le partire della Ligue 1, ovvero il massimo campionato di calcio francese, che comprende squadre del calibro del Paris Saint-Germain e dell'Olympique Lione. L'accordo tra il gruppo MEDIAPRO e l'azienda di Reed Hastings sembra essere già stato concluso.

La possibilità di vedere la Ligue 1 su Netflix dovrebbe partire dalla prossima stagione, che prenderà il via il 21 agosto 2020 con la partita che vede scontrarsi Olympique Marsiglia e il Saint-Étienne. Insomma, la questione dei diritti TV del campionato francese si fa sempre più interessante e potrebbe darci delle anticipazioni interessanti in merito al futuro delle trasmissioni calcistiche del nostro Paese. In futuro la Serie A verrà trasmessa su Netflix? Difficile dirlo per il momento, ma oggi 30 luglio 2020 è sicuramente una giornata decisiva per i diritti TV.

Pensate che giusto qualche mese fa si vociferava della possibilità dell'arrivo della Serie A su Amazon Prime Video. Insomma, sembra proprio che il mondo del calcio faccia gola ai grandi servizi di streaming. Il futuro dei diritti TV è questo? Staremo a vedere.