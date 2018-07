Netflix presenta la nuova interfaccia utente: più facilità d'utilizzo sui TV

Netflix guarda al mercato degli smart tv, e lo fa attraverso una nuova interfaccia grafica che è stata presentata da poco dalla piattaforma di streaming più importante al mondo, attraverso un annuncio arrivato a qualche giorno di distanza dalla trimestrale in chiaroscuro.

Come dicevamo poco sopra, la nuova interfaccia grafica ha un solo obiettivo: rendere più facile trovare i titoli sui televisori.

Ed è proprio questo il concetto espresso da Stephen Garcia, Director of Product innovation, in una dichiarazione in cui sottolinea come i progettisti si siano resi conto che "nel nostro catalogo sono presenti talmente tanti contenuti fantastici che spesso le persone hanno bisogno di un pò di aiuto per capire da dove cominciare a guardarli. E' questo il motivo per cui siamo incredibilmente entusiasti di presentare il nuovo design per la nostra esperienza televisiva che inizierà ad essere distribuito ai membri di tutto il mondo già da oggi. La nuova interfaccia è basata su ricerche e test rigorosi che ci hanno permesso di capire come rendere più facile trovare i titoli su TV, su cui la navigazione può risultare essere un pò più difficile dal momento che è limitata a pochi pulsanti di un telecomando".

Secondo il dirigente, la nuova UI per TV è stata progettata per rendere l'esperienza di Netflix più semplice ed intuitiva, in diversi modi. "Innanzitutto, ora è più facile cercare e visualizzare i nuovi contenuti aggiunti al catalogo. E' anche molto più semplice iniziare a navigare in una serie o un film. La nostra ricerca ci ha mostrato che, sebbene un membro non sia generalmente sicuro del titolo esatto da vedere, ciò cambia quando è nel mood per poter assistere ad un'esperienza cinematografica più lunga o l'episodio di una serie tv. Abbiamo anche semplificato l'accesso ai titoli salvati per visualizzarli successivamente in La Mia Lista. Nel nostro test di questa nuova interfaccia, abbiamo visto che questo design più semplice ha aiutato i membri a trovare più cose interessanti da vedere" ha continuato.

"Anche se questo potrebbe sembrare un aggiornamento quasi ovvio per alcuni, la progettazione ha richiesto test e ricerche approfondite, oltre che vari miglioramenti tecnologici. In questo modo abbiamo capito le esigenze e sviluppato un'esperienza televisiva più semplice, divertente e facile. E proprio come le anteprime video, questo aggiornamento va ad inserirsi in un contesto più ampio che prevede l'introduzione di vari miglioramenti che saranno introdotti nei prossimi mesi, allo scopo di rendere Netflix ancora migliore per i nostri utenti" ha concluso.

Netflix continua ad innovare, come mostrato di recente dalla vera e propria rivoluzione ai download introdotta qualche settimana fa.