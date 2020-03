Netflix: problemi nella notte in Italia ed USA, la situazione

E' stata una notte di problemi per Netflix. La piattaforma di streaming americana ha infatti riportato non pochi disservizi negli Stati Uniti ed Europa, Italia compresa, dove molte persone non sono state in grado di accedere al servizio da smartphone, PC e smart TV.

Il picco si è registrato intorno alla mezzanotte americana, le 6 italiane, e solo successivamente la compagnia americana ha annunciato a Reuters di aver risolto. In una dichiarazione rilasciata da un portavoce, Netflix ha riconosciuto che "alcuni membri negli Stati Uniti ed Europa non sono stati in grado di utilizzare Netflix tramite il nostro sito web per un'ora. Il problema è stato risolto e ci scusiamo per l'inconveniente".

Le motivazioni che si celano dietro questo vero e proprio #NetflixDown non sono al momento note. Probabile si tratti di un disservizio collegato alla congestione della rete, a causa del lockdown di massa imposto dai governi nazionali per frenare la diffusione della pandemia di Coronavirus a livello mondiale.

Netflix in queste ore ha annunciato di aver ridotto il bitrate anche in altre nazioni, dopo averlo fatto in Europa a seguito delle richieste sopraggiunte da parte del commissario a tutti i colossi dello streaming. La speranza è che non si verifichino più disservizi di questo tipo anche nei prossimi giorni.