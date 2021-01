Netflix offrirà una qualità audio professionale su questi dispositivi Android

Dopo aver lanciato la modalità solo audio anche in Italia, ecco che arriva il supporto anche all'audio di qualità professionale con i nuovi codec audio per migliorare l'esperienza su dispositivi dotati di Android 9 o superiore.

La notizia arriva direttamente dal blog ufficiale di Netflix, in cui la compagnia di Home Enternainment descrive anche nel dettaglio le funzionalità del servizio.

Il codec audio xHE-AAC, o Extended HE-AAC con MPEG-D DRC, offrirà agli utenti su base Android un miglior controllo della gamma dinamica e della gestione del volume, per offrire un output migliore soprattutto quando si usufruisce del servizio in contesti particolarmente rumorosi.

Quando è disponibile una larghezza di banda adeguata, il nuovo codec effettuerà anche la commutazione del bitrate per fornire una qualità audio di tipo professionale.

I test effettuati dall'azienda prima del rilascio hanno evidenziato numerosi vantaggi, tra cui un importante miglioramento nel coinvolgimento durante la fruizione in ambienti rumorosi, una riduzione media dell'impostazione del volume di sistema grazie all'ottimizzazione del nuovo codec, nonché una generale riduzione del tasso di passaggio alle cuffie rispetto agli speaker integrati.

Come già anticipato, questa feature è disponibile per gli utenti su piattaforma Android aggiornata alla versione 9.0 o superiore e sarà sufficiente aggiornare l'applicazione per poterla provare.

Un'ottima notizia per gli appassionati e un plauso a Netflix che continua a migliorare la sua offerta. Adesso non ci resta che aspettare il pieno supporto allo Spatial Audio delle Apple AirPods Max e AirPods Pro.