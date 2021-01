Netflix pronta a supportare lo Spatial Audio di AirPods Max e AirPods Pro

Una delle più interessanti feature introdotte da Apple con AirPods Pro è senza dubbio la tecnologia Spatial Audio per Dolby Atmos. Con l'arrivo sul mercato delle Apple AirPods Max, la famiglia di device compatibili si è ulteriormente allargata, perciò sempre più aziende hanno iniziato a lavorare sulla compatibilità con le loro piattaforme.

Un anonimo insider scovato da SlashGear infatti, ha scoperto che Netflix sarebbe finalmente al lavoro per rendere compatibile le proprie app con Spatial Audio, accodandosi a Hulu e Disney+ che già supportano la funzione surround di Apple. La compatibilità, almeno inizialmente, potrebbe essere garantita solo per un limitato numero di titoli in catalogo ma soprattutto sarà disponibile soltanto per gli utenti con piani in abbonamento Premium 4K+HDR, ovvero l'unico a supportare Dolby Atmos.

Spatial Audio è in grado di tracciare la testa dell'utente attraverso i sensori degli auricolari per simulare un effetto simile a quello di un sistema Home Theater quando si riproducono sorgenti con audio 5.1 o 7.1.

Benché sia quasi scontato che questa feature raggiunga l'apice delle performance su AirPods Max, la vera sorpresa è stata la sua implementazione su un dispositivo TWS come le Airpods Pro, dotate oltretutto di un singolo speaker per lato.

Durante l'evento Unpacked tenuto nel corso del CES 2021, anche Samsung ha lanciato una tecnologia simile, 360 Audio, insieme ai nuovi Samsung Galaxy S21.