Netflix pubblica contenuti integrali gratis su YouTube: ecco la lista

Netflix ha pubblicato dei contenuti integrali su YouTube, in modo da consentire anche a coloro che non hanno un abbonamento la possibilità di accedervi. La lista non è niente male per una certa tipologia d'utenza.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e come scritto dalla stessa Netflix sul suo blog ufficiale, l'azienda di Reed Hastings ha pubblicato sulla piattaforma di Google alcuni contenuti interessanti. Si tratta essenzialmente di 10 documentari targati Netflix. Trovate di seguito la lista completa (abbiamo utilizzato i titoli italiani).

Il nostro pianeta (serie di documentari britannici realizzati in collaborazione con la WWF. Finora era un contenuto disponibile solo su Netflix);

XIII emendamento (documentario dalla durata di un'ora e 40 minuti che narra della disuguaglianza razziale negli Stati Uniti d'America);

Abstract: The Art of Design (serie di documenti originali Netflix che descrive l'arte e la scienza del design);

Bebè: viaggio nel primo anno di vita (serie di documentari originali Netflix che narra di come i neonati scoprono la vita durante il primo anno di età);

Chasing Coral (documentario dalla durata di un'ora e 29 minuti che parla della scomparsa delle barriere coralline);

In poche parole (serie di documentari targati Vox che analizza le più disparate tematiche, dalle criptovalute al successo del K-Pop);

Alla conquista del Congresso (documentario dalla durata di un'ora e 27 minuti. Descrive la sfida ai politici di grosso calibro alle elezioni 2018 per il Congresso USA vissuta da Alexandria Ocasio-Cortez e altre donne );

Il ciclo del progresso (documentario dalla durata di 26 minuti che descrive la forza delle donne indiane, che producono assorbenti a basso costo per rendersi indipendenti);

I caschi bianchi (documentario dalla durata di 40 minuti che narra le vicissitudini dei soccorritori che rischiano la vita per salvare le persone dalle macerie in Siria);

Zion (documentario della durata di 11 minuti che narra la storia di Zion Clark, ragazzo nato senza gambe che ha trovato la sua strada nel wrestling professionale).

Insomma, Netflix ha reso disponibili gratuitamente per tutti dei contenuti interessanti. Questa iniziativa è stata avviata dalla società di Reed Hastings in seguito alle richieste dei docenti, che avevano l'interesse di far vedere agli studenti i documentari presenti sulla piattaforma. In questo modo, anche coloro che non hanno un abbonamento a Netflix possono fare i "compiti" assegnati dagli insegnanti.

Al momento in cui scriviamo, i 10 documentari coinvolti sono accessibili esclusivamente tramite il canale ufficiale di Netflix USA. Vi basta accedere a questa playlist per trovare i contenuti completi. Attualmente, i documentari sono disponibili solamente in inglese (sia audio che sottotitoli). Non sappiamo se l'azienda di Reed Hastings deciderà di renderli disponibili su YouTube anche in altre lingue, ma è chiaro che già così gli studenti possono accedere a una buona quantità di contenuti (e fare magari anche qualche esercizio di inglese).