Netflix pubblica un corto creato anche con IA: è polemica sull'anime

Una storia Netflix di un ragazzo e un cane robotico sta attirando l'attenzione del mondo artistico (e non solo). No, non si fa solamente riferimento alla potenzialmente commovente trama di un cortometraggio, bensì all'utilizzo di IA per la creazione dell'opera.

Come riportato anche da Ars Technica e Kotaku, nonché come si può leggere in un tweet legato a Netflix Japan, nell'ambito della creazione del corto chiamato "Dog and Boy" è stata utilizzata a più riprese una tecnologia IA per generare le immagini. Più precisamente, quest'ultima è stata sfruttata a livello di sfondo, aiutando dunque i creatori dell'anime a raggiungere il risultato finale.

Netflix ha affermato che si tratta di un test legato anche alla "carenza di manodopera" nel mondo degli anime, ma come ben potete immaginare le polemiche generatesi sul Web non sono poche, in un contesto in cui gli artisti stanno protestando contro i servizi IA, facendo chiaramente riferimento a questioni riguardanti il copyright.

Ebbene, nei crediti di "Dog and Boy", produzione Netflix Japan e WIT Studio (è coinvolta anche la società IA giapponese Rinna), l'utilizzo dell'intelligenza artificiale viene indicato come legato a background art e musica. Una questione che non è poi passata inosservata è il fatto che il background designer non risulta accreditato con nome e cognome, bensì mediante un più generico "AI (+ Umano)".

Nel frattempo, il corto dalla durata di circa 3 minuti diretto da Ryotaro Makihara è stato pubblicato anche sul canale YouTube ufficiale di Netflix Japan. Cosa accadrà in futuro relativamente ai servizi in grado di generare le immagini mediante IA? Staremo a vedere: nel frattempo, la mossa di Netflix sta facendo discutere ampiamente.