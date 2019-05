Netflix ha pubblicato la prima classifica dei contenuti più visti

Netflix, durante la relazione finanziaria relativa al primo trimestre dell'anno, aveva annunciato le intenzioni di rendere noti i dati di visualizzazione per i vari contenuti presenti sulla piattaforma, il tutto per fornire maggiore trasparenza agli utenti. Quest'oggi la promessa ha avuto seguito.

La società americana infatti è partita con il Regno Unito, per cui ha pubblicato la classifica dei film e serie tv più viste dagli utenti. Come vi mostriamo in calce, il tutto è stato diviso in tre sezioni: la classifica generale, che ci fornisce una panoramica molto ampia degli show e film preferiti dagli inglesi, e poi quelle analitiche sulle serie tv e film.

Classifica generale

Our Planet The Perfect Date The Highwaymen The Silence Black Summer After Life The Spy Who Dumped Me Riverdale Chilling Adventures of Sabrina You vs. Wild

Serie TV

Black Summer After Life Riverdale Chilling Adventures of Sabrina Star Trek: Discovery Lunatics Bodyguard Santa Clarita Diet Bonding Brooklyn Nine-Nine

Cinema

The Perfect Date The Highwaymen The Silence The Spy Who Dumped Me Someone Great Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales Baywatch Guardians of the Galaxy Vol. 2 Sniper: Ultimate Kill Sicario: Day of the Soldado

Probabile che nelle prossime ore Netflix faccia lo stesso anche per altri mercati, tra cui gli Stati Uniti e magari il resto d'Europa (Italia compresa). Come prevedibile, ovviamente Netflix non ha fornito dettagli sul numero di visualizzazioni che ha totalizzato ognuno dei contenuti in classifica.