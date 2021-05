Netflix punta al lancio di N-Plus: ecco come potrebbe funzionare il nuovo servizio

A quanto pare, Netflix sarebbe pronta a lanciare una nuova piattaforma chiamata "N-Plus". La compagnia americana ha infatti dato il via ad una serie di sondaggi tra gli utenti, per chiedere loro se avrebbero utilizzato questo nuovo servizio che però dovrebbe essere in parte gratuito.

In base alla mail ricevuta da molti utenti, tra cui un redattore di The Next Web, N-Plus dovrebbe includere "feed di testo, immagini e video a cui puoi iscriverti per notizie, interviste, analisi, full immersion, giochi, how-to, conversazioni, musica, podcast e altro" sui contenuti presenti nel catalogo.

Sostanzialmente quindi si tratterà di una sorta di hub in cui saranno mostrati contenuti extra su serie tv e produzioni originali targate Netflix.

A quanto pare, N-Plus non dovrebbe essere a pagamento. Nelle note infatti si legge che "parte dei contenuti potrebbero essere visualizzati da chiunque disponga di un browser web", ma chiaramente non è da escludere che alcuni extra vengano messi a disposizione solo degli abbonati Netflix.

Un rapporto pubblicato da Protocol osserva che N-Plus potrebbe includere anche playlist personalizzate da condividere con gli amici che non sono ancora iscritti al servizio. Netflix possa avvalersi di N-Plus per influenzare le produzioni future, magari chiedendo feedback durante le riprese agli iscritti.

Insomma, si tratta senza dubbio di un progetto da seguire attentamente, ma su cui ancora non sono emerse molte informazioni.

Nel frattempo, nella giornata di ieri sono emersi alcuni retroscena sulla rimozione degli acquisti in app da parte di Netflix nel client per iOS.