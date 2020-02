Netflix e la questione della rimozione dei contenuti da guardare: test attivo in Italia!

Dopo l'apertura della sede di Roma, torniamo a parlare di Netflix per via dell'inizio della fase di test di una funzionalità legata alla rimozione dei contenuti da guardare. Questa possibilità è attiva anche per alcuni utenti italiani.

In particolare, la società di Reed Hastings sta consentendo a determinate persone selezionate di provare la funzionalità "Rimuovi dalla riga". Quest'ultima è accessibile premendo l'icona dei tre puntini presente in basso a destra dei contenuti che si trovano nella lista "Continua a guardare".

In parole povere, l'utente può finalmente rimuovere direttamente da smartphone un film/serie TV che non vuole più continuare a guardare. Finora questa possibilità era riservata solamente agli utenti PC e coloro che utilizzano Netflix solamente da dispositivi mobili non erano quindi in grado di eliminare questi contenuti. Questo comportava la presenza di liste piuttosto lunghe, che potevano dare un po' fastidio quando si provava a cercare un contenuto.

Come già accennato in precedenza, ci teniamo a precisare che questa funzionalità è in fase di test e quindi potreste non riuscire a trovarla sul vostro dispositivo mobile. In ogni caso, l'azienda di Reed Hastings sembra aver finalmente risolto un problema che, per quanto banale, poteva causare diversi grattacapi agli utenti mobile.

Insomma, è arrivata un'altra buona notizia in casa Netflix, dopo la smentita in merito all'inserimento delle pubblicità.