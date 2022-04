Netflix a quota 4,6 milioni di abbonati in Italia, l'obiettivo della società è lontano

E’ ancora lontano l’obiettivo di Reed Hastings per l’Italia. Il co-fondatore di Netflix, infatti, durante la conferenza di lancio del servizio in Italia aveva spiegato che “l’obiettivo è conquistare una famiglia su tre” nel Bel Paese, ed a giudicare dai dati di Italia Oggi il traguardo è lontano.

Come spiegato dal quotidiano, in Italia oggi ci sono 25,7 milioni di famiglie, e facendo due calcoli Netflix avrebbe dovuto raggiungere quota 8,5 milioni di abbonati. A sei anni dal lancio, e con in mezzo una pandemia che ha confinato a casa milioni di utenti, la strada appare ancora in salita e lunga.

Come osservato da DavideMaggio, che cita una classifica di PWC, attualmente in Italia sono 4,6 milioni gli abbonati a Netflix. La piattaforma è seguita da DAZN (a quota 2,5 milioni di abbonati) e Disney+ che chiude il podio a 2 milioni.

Di seguito la classifica completa:

Netflix: 4,6 milioni di abbonati;

DAZN: 2,5 milioni;

Disney+: 2 milioni;

Amazon Prime Video: 1,8 milioni;

TIMVision: 1,5 milioni;

Infinity: 1,1 milioni;

Now: 0,7 milioni;

Apple Tv+: 0,7 milioni;

Starzplay: 0,6 milioni;

Discovery+: 0,4 milioni.

Lo stesso DavideMaggio si interroga sul motivo per cui Netflix ancora non ha raggiunto il suo obiettivo. La ragione principale potrebbe essere da ricercare nei contenuti: nel Bel Paese infatti le produzioni originali vengono definite “senza infamia e lode o addirittura fallimentari”, a differenza di quanto avviene anche in altre nazioni europee dove il tasso di penetrazione di Netflix è più alto.

Negli ultimi giorni è inoltre emerso uno studio secondo cui un utente Netflix su tre condivide la password, un fenomeno che potrebbe mascherare anche un numero maggiore di abbonamenti.

Qualche settimana fa sono emerse anche alcune indicazioni su ciò che sta facendo Netflix per bloccare la condivisione degli account.