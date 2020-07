Netflix, in regalo un abbonamento Premium a vita: ecco tutti i dettagli del contest

Incredibile contest lanciato da Netflix. La piattaforma di Reed Hastings, per celebrare il lancio del film The Old Guard, ha deciso di regalare un abbonamento Premium della durata di 83 anni. Vi spieghiamo come vincerlo.

Occorre precisare che l'abbonamento è unico, il che vuol dire che solo una persona potrà ottenerlo, ecco perchè l'impresa è tutt'altro che facile.

Gli utenti non dovranno fare altro che giocare al videogioco Old Guard, una sorta di picchiaduro in cui il videogiocatore si troverà nei panni di Andromanche of Scythia, la protagonista della pellicola interpretata da Charlize Theron che, armata di ascia, dovrà uccidere gli avversari.

Le iscrizioni sono partite alle 17:00 di ieri, venerdì 17 Luglio 2020: basta semplicemente collegarsi al sito web che abbiamo linkato poco sopra e giocare. Come leggiamo nelle condizioni però, al momento il contest è aperto solo a coloro che risiedono negli Stati Uniti. Tuttavia, anche dall'Italia è possibile giocare web game, magari per allenarsi in vista di un eventuale (ed al momento non confermato) arrivo del torneo in Europa.

E' possibile effettuare la registrazione anche utilizzando il proprio account Facebook, in modo tale da evitare di inserire i propri dati. Per giocare basta solo una tastiera in quanto è necessario utilizzare la barra spaziatrice e le quattro frecce.