Netflix rende alcune serie tv visibili anche senza abbonamento: si parte con The Crown 3

Giornata importante per Netflix. Dopo la notizia relativa al possibile programma di referal, ora ci giunge notizia che la piattaforma di streaming di Reed Hastings, in risposta a Disney+ ed Apple TV+, avrebbe deciso di rendere visibili alcuni episodi delle serie tv anche a coloro che non hanno sottoscritto gli abbonamenti.

I primi test partiranno il prossimo 17 Novembre, con la terza attesissima stagione di The Crown. Gli utenti, collegandosi alla pagina dedicata potranno vedere liberamente per 28 giorni la prima puntata del nuovo ciclo di episodi della fortunata serie tv dedicata alla vita della Regina Elisabetta II d'Inghilterra, che segna un cambio totale di cast.

Un portavoce di Netflix, parlando con Yahoo Movies ha osservato che la scelta è ricaduta su The Crown perchè "è diventata una storia di successo di fama mondiale dal lancio di tre anni fa".

I colleghi di Engadget riferiscono che la scelta sarebbe ricaduta su Netflix Uk, ed almeno al momento ancora non sono arrivate informazioni in merito all'eventuale disponibilità anche in Italia.

Alcune informazioni trapelate nelle ultime ore sostengono che la funzione sarà accessibile da browser e dispositivi Android, mentre non sono emerse informazioni in merito alla compatibilità con iOS.

L'onda lunga di Disney+, che nelle prime 24 ore ha toccato quota 10 milioni di abbonati, si sta iniziando a far sentire, per la contentezza degli utenti.