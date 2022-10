Netflix respira: 2,41 milioni di nuovi abbonati nel Q3 2022

Nella notte Netflix non ha solo annunciato lo stop alla condivisione dal 2023, ma anche i risultati finanziari relativi al Q3 2022, che segna un trimestre di respiro per la piattaforma di streaming dopo un anno terribile.

Netflix, nella fattispecie, ha annunciato di aver aggiunto 2,41 milioni di nuovi abbonati nei tre mesi in questione, più del doppio rispetto alle aspettative di Wall Street. La compagnia ha rivelato che la maggior parte delle nuove sottoscrizioni provengono dalla regione Asia Pacifica. Si tratta senza dubbio di un’ottima notizia, soprattutto alla luce dei dati dello scorso anno quando Netflix aveva registrato un calo di abbonati nonostante i record di Stranger Things.

I dati del Q3 2022 parlano di entrate per 7,926 miliardi di Dollari, in crescita del 5,9% rispetto ai 7,483 miliardi di Dollari dello stesso periodo dello scorso anno, mentre l’utile netto della piattaforma è stato di 1.398 miliardi di Dollari.

A questo punto bisognerà vedere che tipo di impatto avrà sulla piattaforma la scelta di Netflix di addebitare un extra, dal 2023, per la condivisione dell’account con persone che sono fuori dal nucleo familiare. Le discussioni tra gli utenti sono già iniziate ed in molti non stanno nascondendo il loro disappunto per la scelta.