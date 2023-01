Netflix è alla ricerca di un assistente di volo: sul piatto fino a 385mila dollari l'anno

Mentre sono attesi per stanotte i risultati finanziai di Netflix relativi al Q4 2022, è saltato alla ribalta un annuncio di lavoro pubblicato dalla piattaforma di streaming che è alla ricerca di un assistente di volo per uno dei suoi jet privati.

Il prescelto avrà la possibilità di guadagnare fino a 385mila Dollari all’anno, una cifra giustificata dal fatto che “aiuterà Netflix a raggiungere il mondo in modo più efficiente in modo che l’azienda possa creare gioia in tutto il globo” attraverso un Super Midsize Jet.

Come si legge direttamente nell’annuncio di lavoro pubblicato sul sito di Netflix, il candidato dovrà avere un "giudizio indipendente" ma dovrà anche essere "discreto e dotato di eccezionali capacità di servizio al cliente".

Oltre alle mansioni classiche degli assistenti di volo (vale a dire le classiche ispezioni prima del decollo e di sicurezza), è chiesta anche la disponibilità a lavorare nel weekend e durante i giorni festivi. L’annuncio include anche dei dettagli a livello fisico: il Flight Attendant deve essere in gardo di alzare fino a 13,6 chilogrammi.

Nell’annuncio non si fa esplicito riferimento allo stipendio, ma secondo quanto rivelato dal Bureau of Labor Statistics, per posizioni simili si arriva fino a 385mila Dollari all’anno, a partire dai 60mila Dollari. L’importo finale dello stipendio verrà quantificato prendendo in considerazione diversi fattori che andranno a comporre i così detti “fattori di compensazione”: contribuiranno background, esperienza e capacità.