Per la prima volta, Netflix ha riconosciuto TikTok come un pericoloso rivale

E' passato oltre un anno da quando Netflix ha etichettato Fortnite come un pericoloso concorrente e la situazione è cambiata. Il free to play resta un fenomeno mondiale, ma alla lista si è aggiunto anche TikTok.

Non sorprende quindi che, per la prima volta in assoluto, nella conference call tenuta a margine dell'annuncio dei risultati finanziari, il CFO ha etichettato il social network di ByteDance come un pericoloso concorrente.

"La crescita di TikTok è scioccante, il che riflette la liquidità dell'intrattenimento su internet" ha affermato un rappresentante della compagnia americana, in una dichiarazione che non rappresenta certo una sorpresa in quanto i numeri del social sono impressionanti: dal lancio del 2018 è infatti a mani basse l'app più popolare del mondo ed è risultata essere la più scaricata dall'App Store di iOS sia nel 2018 che nel 2019. A preoccupare Netflix il fatto che si tratta di un social network che ha attirato la fascia di pubblico tra i 16 ed i 24 anni.

A preoccupare Netflix sono anche gli accordi che TikTok sta firmando con varie case di produzione a livello mondiale, sebbene è improbabile che ciò avvenga negli Stati Uniti in quanto Donald Trump sta considerando il ban per vendicarsi con la Cina.