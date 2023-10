Netflix, rimosso in Italia il piano base senza pubblicità per i nuovi abbonati

Mentre sul web iniziano a circolare nuovi rumor su possibili ulteriori rincari di Netflix, la piattaforma di streaming ha silenziosamente rimosso per i nuovi abbonati che si affacciano al servizio in Italia per la prima volta il piano base della pubblicità.

Stiamo parlando della sottoscrizione che permetteva di accedere all’intero catalogo e che garantiva una sola visione al prezzo di 7,99 Euro al mese. Non si tratta di una novità assoluta, tanto meno di un test, dal momento che la società ha fatto lo stesso anche in altri mercati e la notizia era nell’aria da tempo.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, attualmente sono disponibili tre abbonamenti:

Standard con pubblicità a 5,49 Euro al mese che offre la visione a 1080p da TV, PC, smartphone e tablet con pubbicità

Standard a 12,99 Euro al mese che offre la visione dagli stessi dispositivi ed alla stessa risoluzione, senza pubblicità e con la possibilità di effettuare il download dei contenuti

Premium a 17,99 Euro al mese che offre la visione in 4K HDR, con download e senzapubbicità.

Nella documentazione ufficiale di Netflix relativa alle sottoscrizioni disponibili viene precisato che “il piano Base non è più disponibile per i nuovi abbonati e per gli utenti che riattivano l'abbonamento. Se attualmente hai un piano Base, puoi continuare a utilizzarlo finché non passi a un altro piano o disdici il tuo account”. Discorso diverso per coloro che lo avevano già attivo, che potranno continuare ad usufruirne salvo rimodulazioni da parte di Netflix di cui però non sono arrivate ancora indicazioni o segnalazioni.