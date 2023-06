Netflix rimuove il piano base in Canada: un test di quanto avverrà anche altrove?

Particolare test condotto da Netflix in Canada, che potrebbe diventare laboratorio delle future scelte della piattaforma di streaming anche per altre nazioni. Come riportato dal Winnipeg Free Press, la società ha rimosso il piano base.

Sostanzialmente quindi, i nuovi utenti hanno a disposizione tre opzioni:

L ’abbonamento con pubblicità che ha un costo di 5,99 Euro al mese

che ha un costo di 5,99 Euro al mese Lo standard che costa 16,49 Dollari al mese ed offre la visione di contenuti in risoluzione Full HD su due dispositivi in contemporanea

che costa 16,49 Dollari al mese ed offre la visione di contenuti in risoluzione Full HD su due dispositivi in contemporanea Il premium che ha un prezzo di 20,99 Dollari al mese e rappresenta l’opzione top con streaming in 4K su quattro dispositivi

Il piano base aveva un costo di 9,99 Dollari canadesi al mese e le ragioni di tale scelta non sono note, ma resta il fatto che i nuovi utenti non possono più sceglierla mentre gli attuali abbonati “nel prossimo futuro” saranno spinti a scegliere il nuovo tipo di sottoscrizione a seconda delle loro esigenze.

Come dicevamo poco sopra, il motivo di questa decisione non è noto ma è probabile che Netflix voglia spingere gli utenti che desiderano un’esperienza basic verso il piano con pubblicità, che rappresenta un’opportunità non solo per gli abbonati che dal loro canto possono risparmiare, ma anche per la stessa Netflix che attraverso gli spot può incrementare i propri profitti.

Al momento però non sono ancora arrivate indicazioni sull’eventuale estensione di questo test anche altrove.

Proprio di recente, Altroconsumo ha segnalato Netflix all’Antitrust per il piano Basic che è visto come “nascosto”.