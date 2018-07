Netflix rinnova le icone per il profilo: arrivano i personaggi de La Casa di Carta

Netflix, in occasione del quinto anniversario dal lancio dei profili, ha presentato le nuove icone che consentiranno agli utenti di personalizzare i profili sugli account con i volti dei protagonisti delle serie tv più amate, come La Casa di Carta e Stranger Things.

Come vi mostriamo attraverso la galleria presente in calce alla notizia, le nuove icone profilo hanno come protagonisti proprio i compagni di viaggio di Dustin di Stranger Things ed Il Professore della Casa di Carta.

Secondo Netflix, l'arrivo delle nuove icone andrà a proporre un'esperienza ancora più personalizzata per tutti quegli utenti che, a partire dalle prossima settimane, potranno scegliere il loro personaggio preferito per raffigurare il profilo: che sia l'agente Daryl Ward di Bright o l'indistruttibile Luke Cage, senza dimenticare l'iconica bicicletta di Stranger Things.

I profili sono tra le funzioni più apprezzate da parte degli utenti, in quanto offrono un servizio personalizzato in base ai gusti del singolo, mostrando suggerimenti selezionati. Di fatto, è come avere due o più abbonamenti, pagandone uno solo.

Le nuove icone del profilo saranno disponibili sul sito, cellulare e dispositivi tv a partire dalle prossime settimane. Al momento però la compagnia ancora non ha diffuso alcuna data di lancio ufficiale, vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili.