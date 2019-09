Netflix, prima risposta ad Apple e Disney: episodi gratis anche per i non abbonati

Netflix, in vista dell'aumento della concorrenza che segnerà il debutto di Apple TV+ e Disney+, sta sperimentando una nuova strategia per attirare più abbonati, che prevede la possibilità per i non abbonati di visualizzare episodi gratuiti. Secondo quanto riportato da TNW, il colosso americano starebbe effettuando dei test con alcuni utenti.

Nello specifico, la compagnia di streaming starebbe offrendo gratuitamente la visione del primo episodio della nuova serie, Bard of Blood, anche ai non abbonati Netflix.

La società, in una dichiarazione pubblica ha affermato che l'offerta gratuita sarà valida solo per un periodo di tempo limitato: "in Netflix, proviamo diversi modi per attirare le persone alle grandi storie. Riteniamo che molti utenti troveranno molto interessante la storia della spia Kabid Anand, e siamo entusiasti di offrire gratuitamente la visione del primo episodio della serie, che sarà disponibile per tutti per un periodo di tempo limitato. In futuro considereremo se espanderla per altri film e serie".

Anche l'attore protagonista della serie, Emraan Hashmi, ha twittato sul proprio account ufficiale Twitter il link al primo episodio della serie.

Come notato da molti, all'inizio del mese la società americana aveva trasmesso gratuitamente il primo episodio di Elite in Messico e Colombia.

La prima risposta ad Apple TV+ non si è fatta attendere.