Netflix rivoluziona il download dei contenuti: ecco gli Smart Downloads

Rivoluzione per il download dei contenuti su Netflix. La piattaforma di streaming più popolare al mondo nella giornata di oggi ha annunciato il lancio degli Smart Downloads, una nuova funzione che renderà ancora più intelligente la possibilità di guardare i contenuti da offline.

Da ora, quando un utente ha finito di guardare un episodio scaricato, l'applicazione provvederà ad eliminarlo dalla memoria per scaricare automaticamente quello successivo.

In una dichiarazione rilasciata dal Director of Product Innovation, Cameron Johnson, il dirigente sottolinea come gli abbonati amano scaricare i contenuti e guardarli fuori casa, ecco perchè la compagnia ha scelto di puntare massicciamente su questa feature per renderla più intelligente.

"Sappiamo quanto sia fastidioso passare in rassegna le app ed eliminare i file che non servono più; sappiamo anche che per gli abbonati Netflix è importante accedere rapidamente al prossimo episodio che vogliono guardare. Che si tratti del download intelligente di Smart Downloads o delle anteprime video su dispositivi mobili, il bello di Netflix è la possibilità di interagire in maniera più facile e divertente con le storie che più ti appassionano" si legge nella dichiarazione, in cui Johnson specifica anche come l'intenzione di Netflix sia di "dare ai consumatori il pieno controllo sulla propria esperienza d'intrattenimento è un aspetto essenziale del nostro approccio, per questo gli abbonati possono scegliere quando usare la funzionalità Smart Downloads".

Il funzionamento, come dicevamo poco sopra, è molto facile: una volta terminata la visione dell'episodio scaricato, alla connessione sotto rete WiFi successiva l'applicazione eliminerà l'episodio per scaricare quello successivo.

Ogni volta che si scaricherà un nuovo episodio, Smart Downloads eliminerà quello precedente, in modo tale da non intasare la memoria del dispositivo.

Smart Downloads funziona solo sotto connessione WiFi e può essere attivata o disabilitata attraverso il menù "download" dell'applicazione.