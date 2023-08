Netflix fa scuola: Disney+ mette in priorità lo stop alla condivisione password

Abbiamo già trattato su queste pagine i nuovi prezzi di Disney+ in Italia, che includono anche l'arrivo del piano con pubblicità. Non è però solamente in questo che Netflix fa scuola, in quanto si inizia già a fare riferimento a un crack down sul password sharing in casa Disney.

Come d'altronde per certi versi intuibile, visto il successo dello stop alla condivisione di Netflix, ora anche altre piattaforme stanno "puntando gli occhi" su questa possibilità. A tal proposito, come riportato da TechCrunch e The Verge, Bob Iger, CEO di Disney, ha fatto riferimento a questo scenario nel contesto di una earning call nella giornata di mercoledì 9 agosto 2023.

Le dichiarazioni del CEO non sono molto fraintendibili, visto che quest'ultimo ha indicato che l'azienda sta "esplorando attivamente modi per gestire il fenomeno della condivisione degli account". Non ci sono numeri ufficiali in merito agli utenti coinvolti, ma è stato fatto sapere che sono comunque "significativi". In ogni caso, entrando più nello specifico, Iger ha spiegato che relativamente a Disney+ si inizieranno ad aggiornare i termini legati agli abbonamenti entro la fine del 2023.

Nel 2024 arriveranno inoltre quelle descritte come nuove "tattiche per promuovere la monetizzazione". Di mezzo, per il resto, ci sono anche dei cambiamenti alle politiche di condivisione, che per quanto non ancora annunciati nei dettagli sembrano proprio andare verso una direzione simile a quella già seguita da Netflix. D'altronde, lo stesso Iger ha indicato la questione come "una vera priorità", monitoraggio degli accessi incluso.