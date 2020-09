Netflix è il servizio di streaming preferito dagli italiani: seguono Apple TV+ e Prime

Un'interessante indagine di Altroconsumo si è soffermata sulle preferenze degli italiani nel campo dell'intrattenimento domestico, e nello specifico tra i servizi di streaming a pagamento.

L'indagine ha coinvolto 18mila persone, le quali hanno dato dei voti ai principali aspetti, valutando ad esempio qualità dell'immagine, stabilità e varietà del catalogo). Complessivamente sono stati analizzati tutti i 12 servizi presenti in Italia, ma ad avere la meglio è stato Netflix che ha battuto tutti con un punteggio medio di 75/100.

Ma non è tutto, perchè Netflix oltre ad essere l'unico player ad essere valutato così positivamente da ottenere una valutazione di soddisfazione "Ottima", è anche risultato essere il servizio più diffuso in Italia con 4,6 milioni di abbonati. La piattaforma di Reed Hastings ha spiccato per qualità delle immagini, versatilità sui vari dispositivi e stabilità di visione.

Al secondo posto a pari merito con un punteggio di 73/100 si sono piazzati Apple TV+ ed Amazon Prime Video. Per quanto concerne Apple TV+, il punto debole è stato identificato nel catalogo poco vario, mentre è stato apprezzato per la qualità di visione dove ha ottenuto la valutazione più alta. Prime Video invece ha ottenuto ottime valutazioni ad eccezione del catalogo che è stato giudicato non sostanzioso.

Non ottime valutazione per Now TV, che si è fermata a 63/100 ed Infinity, sotto a 61/100. I meno apprezzati sono risultati essere TIM Vision e Vodafone TV, a 55 punti.