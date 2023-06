Netflix con Sky in sconto: ultimi giorni della super promo di Intrattenimento plus

Ultimi giorni per la promozione targata Sky e Netflix, che fino all’11 Giugno 2023 permette di portare a casa il pacchetto Intrattenimento Plus ad un prezzo molto conveniente in relazione al contenuto.

Fino all’11 Giugno 2023 infatti si può sottoscrivere il bundle al prezzo di 14,90 Euro al mese per 18 mesi. Tale canone include non solo il piano Netflix Base - per cui si può fare l’upgrade in qualsiasi momento pagando soli 4 Euro in più al mese - ma anche il pacchetto Sky TV che permette anche di vedere “Call My Agent Italia”, la serie tv Sky Original che racconta lo showbiz italiano e tutti i retroscena del mondo dello spettacolo.

Alla promozione possono aderire anche gli utenti già abbonati a Netflix, ma non è prevista la possibilità di utilizzare il vecchio profilo al servizio.

Sky ha però pensato anche agli appassionati di Cinema e Calcio con altre due promozioni: Sky TV, Netflix (piano Standard), Cinema e Paramount+ a 19,90 Euro per 18 mesi al posto di 48 Euro al mese, e Sky TV, Netflix (piano base) e Sky Sport a 24,90 Euro al mese per 18 mesi al posto di 50 Euro.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina presente sul sito web di Sky Italia.