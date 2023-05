Netflix sorride: crescono gli iscritti all'abbonamento con pubblicità

A poco più di sei mesi dal lancio del piano d’abbonamento con pubblicità di Netflix, la piattaforma di streaming ha fornito un nuovo aggiornamento sul numero di iscritti che hanno scelto questo livello.

Parlando con l’Hollywood Reporter, infatti, Netflix ha confermato che l’abbonamento in questione ora vanta cinque milioni di utenti attivi mensilmente, con un’età media di 34 anni. Interessante anche notare come il numero di clienti sia raddoppiato dall’inizio dell’anno.

Il CEO dell’azienda, Greg Peters, ha inoltre osservato il piano è stato scelto da oltre il 25% degli utenti nei paesi in cui è disponibile. Ottimo anche il livello di coinvolgimento, nonostante le interruzioni pubblicitarie: ”i segnali sono promettenti: il coinvolgimento sul nostro piano pubblicitario è simile ai nostri piani senza pubblicità. Questo è fondamentale perché tutto inizia e finisce con i consumatori. Ecco perché, nonostante tutta la concorrenza là fuori, Netflix è oggi il servizio di streaming più popolare.

La notizia arriva a poche ore dall’avvertimento di Netflix ai partner in merito all'imminente stop alla condivisione degli abbonamenti. La piattaforma ha messo in guardia i provider che potrebbero arrivare chiamate di utenti infuriati per l'impossibilità a condividere il servizio.

Ricordiamo che l'abbonamento con pubblicità a Netflix è disponibile anche in Italia al prezzo di 5,49 Euro al mese.