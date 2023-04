Netflix, in Spagna perso 1 milione di utenti dopo lo stop alla condivisione password

La nuova politica di condivisione password di Netflix non sembra aver registrato il riscontro sperato. Secondo una ricerca del gruppo Kantar la piattaforma avrebbe perso più di un milione di utenti in Spagna nei primi tre mesi a seguito del giro di vide sulla condivisione degli account.

Nel paese europeo, infatti, Netflix ha introdotto a Febbraio la tariffa extra di 5,99 Euro al mese per gli utenti che intendono condividere l’accesso al catalogo con una persona al di fuori del proprio gruppo familiare. Proprio tale mossa viene legata da Kantar al calo di abbonamenti di oltre un milione, due terzi dei quali utilizzavano la password di amici o di qualcun altro.

La rilevazione si basa su alcuni sondaggi effettuati dai ricercatori e riguardanti le abitudini di streaming degli utenti.

"È chiaro che questo forte calo è dovuto allo stop alla condivisione” afferma Dominic Sunnebo, Global Insight Director della divisione Worldpanel di Kantar, secondo cui il calo di un milione di utenti rappresenta un duro colpo per Netflix.

Nel rapporto Kantar osserva come le cancellazioni nel primo trimestre siano triplicate rispetto al periodo precedente, ma per il futuro la situazione non è rosea in quanto un decimo degli iscritti ha dichiarato di aver pianificato di annullare l’abbonamento nel secondo trimestre.