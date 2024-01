Netflix spiega il no ad Apple Vision Pro: 'non vogliamo sprecare soldi'

Come noto, Netflix ha detto no ad Apple Vision Pro ed ha annunciato che non svilupperà un’applicazione nativa per il futuristico visore di Apple. Il CEO Greg Peters ha motivato la scelta della sua compagnia in un’intervista.

Peters ha affermato che la strategia rientra nel fatto che il dispositivo sia “sottoscala”, ovvero indirizzato ad un ristretto gruppo di utenti che sono disposti a spendere 3.500 Dollari o più per portarlo a casa. L’amministratore delegato della piattaforma di streaming ha anche lasciato intendere che la sua azienda è attenta ai costi e “dobbiamo stare attenti a non sprecare soldi per le quali non ne vale davvero la pena, quindi aspetteremo e vedremo cosa accade con Vision Pro”.

Le porte quindi non sono totalmente chiuse, almeno per il momento, e Netflix in futuro potrebbe lanciare un’app proprietaria qualora il riscontro di Vision Pro dovesse essere migliore.

Nella settimana che si sta per concludere, Netflix ha annunciato i nuovi dati relativi agli abbonamenti: complessivamente, nel terzo trimestre dell’anno sono stati 13 milioni i nuovi abbonati al servizio, un numero legato e dettato anche dallo stop alla condivisione password che è stato implementato in tutti i mercati.

