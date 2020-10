Dopo Netflix, anche Spotify aumenta i prezzi degli abbonamenti: toccherà all'Italia?

Dopo l’aumento dei prezzi di Netflix, di cui abbiamo parlato nella giornata di ieri, anche Spotify attraverso il CEO e co-fondatore Daniel Ek ha annunciato che incrementerà il costo delle sottoscrizioni mensili. La comunicazione è arrivato durante la conference call in cui sono stati annunciati i risultati finanziari del terzo trimestre.

Il dirigente ha spiegato che questo rincaro è dettato dall’esigenza della società di “offrire contenuti di qualità agli abbonati”. Spotify infatti di recente ha investito massicciamente sui podcast, ed ha stretto anche degli accordi di esclusiva con alcuni creator importanti e popolari soprattutto negli USA.

Attualmente su Spotify sono presenti 1,9 milioni di podcast, di cui 58 programmi originali.

Il sentore che il rincaro fosse dietro l’angolo era già presente da tempo, quando Spotify ha iniziato a testare un nuovo listino prezzi in Australia, per i piani familiari. Altri aumenti sono arrivati anche in Belgio, Svizzera, Bolivia, Ecuador ed in altri mercati, sempre per i piani familiari.

Attualmente Spotify ha 320 milioni di utenti, di cui 144 milioni di paganti. Nel corso della conference call però la piattaforma di streaming musicale ha osservato che i risultati finanziari non hanno raggiunto le aspettative.

Di recente Spotify ha anche implementato l’accesso con l’account Google, che si aggiunge agli altri metodi.