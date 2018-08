Netflix sta per introdurre la pubblicità? No, ma il test è stato un fiasco

La rete si è già scatenata contro l'inserimento della pubblicità su Netflix. Sul web sono molti gli articoli che parlano dell'accaduto, soprattutto all'estero, e sono tante le reazioni degli utenti, preoccupati per una possibile introduzione della pubblicità nel servizio.

Fortunatamente, Reed Hastings non ha alcuna intenzione di introdurre contenuti pubblicitari, ma di certo questo test è servito a far capire a Netflix come una funzionalità del genere farebbe infuriare i suoi utenti. Netflix non è nuova a trovate di questo tipo, basti pensare ai test condotti sulla gamification, o sull'inserimento della modalità di abbonamento "Ultra", che ha messo alla prova proprio gli utenti italiani. L'azienda americana ama tastare il polso dei suoi abbonati, ma questa volta lo ha fatto con una funzionalità che non è davvero piaciuta a chi se l'è trovata davanti. Alcuni utenti americani hanno segnalato la presenza di trailer promozionali tra una puntata di una serie TV e l'altra, da vedere obbligatoriamente. Una novità poco gradita, e che ha spinto le ignare cavie a esprimere il proprio dissenso sui social per l'iniziativa.

É stato TechCrunch a diffondere la notizia, a cui è seguita la conferma da parte di Netflix: un semplice esperimento, ha dichiarato l'azienda. I video avrebbero dovuto essere saltabili, ma un bug ha impedito ad alcuni utenti di passare direttamente alla puntata successiva della serie TV che stavano guardando.

Per quanto riguarda i trailer, questi non contengono alcun contenuto pubblicitario, è bene precisarlo, ma solo suggerimenti su film o serie TV che possono interessare agli utenti, personalizzati da un algoritmo che cerca di prevedere i gusti del singolo utilizzatore. Tutto è bene quel che finisce bene insomma, su Netflix non sta arrivando la pubblicità, come del resto la gamification o l'abbonamento Ultra. E' solo uno dei tanti test svolti dal servizio di streaming negli ultimi anni.