Netflix, lo stop alla condivisione password funziona: 6 milioni di nuovi abbonati

Lo stop alla condivisione password imposto da Netflix sta ripagando la società. La scelta di limitare il password sharing, con la conseguente introduzione dei nuovi costi extra da sostenere per aggiungere profili extra-familiari, hanno portato alla sottoscrizione di 6 milioni di nuovi abbonamenti, in aumento dell’8%.

Tale dato dimostra l’efficacia della misura, ed allontana lo spettro di una cancellazione di massa che avevano preventivato molti dopo l’annuncio del password crackdown.

Le indicazioni sono arrivate dalla lettera inviata dalla società ai propri azionisti, in cui si legge che c’è stata una conversione di utenti che sono passati dal condividere i loro abbonamenti donamici e persone che sono al di fuori del nucleo familiare, al sottoscriverne di nuovi o pagare l’opzione “membro extra”.

Netflix, sulla scia del riscontro ottenuto nelle nazioni in cui è disponibile il password sharing, ha intenzione di estendere le restrizioni in altre nazioni, come india, Indonesia, Kenya e Croazia.

Di recente, intanto, Netflix ha facilitato il trasferimento dei profili con una nuova opzione che consente di spostare il proprio account dal vecchio a quello nuovo, mantenendo la cronologia di visualizzazione e tutti i like e dislike inseriti. L’opzione si inserisce proprio nello stop al password sharing di cui abbiamo parlato a lungo su queste pagine.