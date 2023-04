Netflix, lo stop alla condivisione password è imminente: tocca anche all'Italia?

Nel rapporto trimestrale relativo al Q1 2023, arrivato dopo che JustWatch ha certificato che Netflix non è più il primo servizio di streaming degli USA, la piattaforma di streaming ha diffuso la classica lettera agli azionisti dove ha confermato l’estensione del sistema di blocco delle condivisioni degli abbonamenti.

Netflix ha infatti confermato che nel secondo trimestre dell’anno (quindi entro Giugno 2023) lo stop alla condivisione delle password sarà applicato anche agli Stati Uniti, vale a dire il mercato più importante in cui opera: “nel primo trimestre abbiamo lanciato la condivisione a pagamento in quattro paesi e possiamo dirci soddisfatti dei risultati. Adesso, abbiamo intenzione di implementarlo anche negli Stati Uniti, ma solo nel secondo trimestre” si legge nella lettera che evidenzia anche come in Canada, dove il sistema è già in vigore da due mesi, il servizio abbia registrato ben 100mila nuovi abbonati nel primo trimestre del 2023.

“Come per l’America Latina, assistiamo all’annullamento di abbonamenti in ogni mercato quando annunciamo la novità, che influisce sulla crescita dei membri a breve termine. Tuttavia, quando gli utenti iniziano ad attivare i propri account ed i membri esistenti aggiungono ‘membri extra’, vediamo un aumento delle acquisizioni e delle entrate. Ad esempio, in Canada, che riteniamo sia un predittore affidabile per gli Stati Uniti, la nostra base di membri a pagamento è ora più ampia rispetto a prima del lancio della condivisione a pagamento e la crescita dei ricavi è accelerata e ora sta crescendo più rapidamente che negli Stati Uniti” si legge nella lettera che però non fa ancora riferimento all’estensione anche in Europa.

Nel frattempo, Netflix ha migliorato l’abbonamento da 5 Euro al mese che ora include lo streaming a 1080p e più dispositivi.