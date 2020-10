Netflix, streaming in 4K su Mac possibile solo con i modelli dotati del chip T2

Un documento di supporto di Netflix ha fatto chiarezza sul supporto allo streaming in 4K da parte di macOS 11 Big Sur e la nuova versione di Safari. Nonostante la novità software, l’accesso all’Ultra HD non sarà garantito su tutti i modelli.

Per accedere allo streaming in 4K infatti sarà necessario non solo dotarsi del nuovo sistema operativo e della versione più aggiornata del browser, ma anche di un Mac con il chip di sicurezza Apple T2, che è presente su alcuni modelli lanciati sul mercato dal 2018 in poi. A ciò ovviamente si aggiunge anche la necessità di avere un monitor da 60Hz predisposto per il 4K e basato sulla connessione HDCP 2.2 se esterno.

Il chip Apple T2 di sicurezza è presente sui seguenti PC:

iMac del 2020

iMac Pro

Mac Pro del 2019

Mac mini del 2018

MacBook Air lanciati dal 2018 in poi

MacBook Pro lanciati dal 2018 in poi

E’ possibile verificare l’eventuale presenza attraverso il menù “Informazioni su questo Mac” e la tabella “Controller”, qui dovrebbe essere presente l’indicazione “Apple T2 Chip” con relative informazioni sul firmware ed il Boot UUID.

MacOS Big Sur è stato annunciato alla WWDC e dovrebbe vedere la luce nei prossimi mesi. Siamo sicuri che la scelta di Apple sia destinata a far a lungo discutere e farà storcere il naso a molti.